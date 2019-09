Picchiato violentemente finisce in ospedale in codice rosso

Il pestaggio è avvenuto in piazza Ruffini in piena notte

REDAZIONE TERMOLI

Una serata finita in sangue quella appena trascorsa per un 49enne di Modena L.D.T.. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato picchiato violentemente in pieno centro, in piazzetta Ruffini, luogo già teatro di altrettanti fatti di cronaca. Il pestaggio sarebbe avvenuto intorno alle 4.30. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Termoli in codice rosso. Avrebbe riportato diverse ferite e fratture. Sul posto intervenuta la volante della Polizia di Termoli che qualche ora dopo è intervenuta nuovamente, insieme ai Carabinieri, in un bar del lungomare nord di Termoli a seguito di una rissa. Fortunatamente non ci sono stati feriti.