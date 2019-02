Picchia la figlia della compagna, Federico Zeoli resta in carcere

REDAZIONE

Dovrà rimanere in cella. Il gip ha convalidato il fermo per il 25enne Federico Zeoli accusato di maltrattamenti in famiglia e del tentato omicidio della bambina di 22 mesi, figlia della compagna, tutt’ora ricoverata presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma. Cauto l’ottimismo dei medici sulle condizioni della piccola che è stata pestata di botte. Intanto la sorella di Zeoli alla domanda di una giornalista ha commentato: “Mi dispiace per la bimba, ma per mio fratello no”.