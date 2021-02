È stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Termoli il 40enne che nella mattina di domenica aveva picchiato la sua compagna sul lungomare nord di Termoli e si era scagliato contro gli agenti che erano intervenuti. L’uomo è stato denunciato per vari reati. La donna era stata accompagnata in pronto soccorso dai medici del 118 e volontari della Misericordia di Termoli per essere curata per lesioni per fortuna non gravi.