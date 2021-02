E’ finita in pronto soccorso dopo essere stata picchiata dal compagno una 43enne di Roma. Tutto si sarebbe verificato in una manciata di minuti all’altezza del Lungomare Cristoforo Colombo di Termoli. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli assieme al 118 e alla Misericordia. La donna è stata trasferita in pronto soccorso ma le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre il giovane è stato condotto in Commissariato.