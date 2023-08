Picchia il suo cane lungo il corso, cittadini infuriati tentano il linciaggio

L’uomo è stato portato via dalla Polizia che lo ha sottratto alla folla, il cane affidato alle cure di un veterinario

Un tentativo di linciaggio da parte di cittadini inviperiti ai danni di un signore che ha picchiato il suo cane. E’ successo ieri sera, venerdì 25 agosto, in pieno centro a Campobasso: a tarda sera, lungo corso Vittorio Emanuele, un anziano con un bastone, ha spaccato il muso al proprio cane, picchiandolo violentemente. Episodio che non è sfuggito alle tante persone che a quell’ora popolano il centro. Immediatamente è scattata la rivolta della folla che ha accerchiato l’uomo, arrivando al corpo a corpo. Ben presto si è formato un capannello di persone inferocite per l’inspiegabile gesto dell’uomo.

Tempestivo l’arrivo sul posto di una volante della Questura di Campobasso, forze dell’ordine allertate da alcuni cittadini, che è stata costretta a portare via l’anziano, sottraendolo al linciaggio della folla. L’uomo è stato trasportato in Questura e la Polizia ha allertato il veterinario per le cure del caso all’animale. L’uomo in questione è stato poi denunciato.