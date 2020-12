Picchia e minaccia la compagna: 55enne arrestato dalla Volante

Attimi di tensione, nella serata di ieri, in uno stabile del capoluogo di regione. Urla e minacce hanno attirato l’attenzione di alcuni condomini che, preoccupati per quanto stava accadendo in un’abitazione, hanno allertato il 113; e così sul posto sono giunti gli agenti della squadra Volante di Campobasso che hanno fermato un 55enne. L’uomo ha minacciato e picchiato la compagna (sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118). Per il 55enne, che si trovava in casa in quanto doveva osservare il provvedimento con il quale era stato disposto l’obbligo di dimora, è scattato il trasferimento in carcere che è stato eseguito dagli agenti di Polizia.