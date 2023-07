Picchia brutalmente la compagna durante vacanza in Francia, 29enne in carcere

I dettagli dell’operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa in Questura a Campobasso dal capo della Mobile, Marco Graziano e dal sostituto commissario della III sezione, Angela Petrucci, che si occupa di violenza di genere: “Invitiamo le donne a denunciare ogni tipo di maltrattamento: non saranno lasciate mai sole”

“La donna, quando si è rivolta a noi, ha riferito che, oltre all’episodio successo in Francia, aveva subito altri maltrattamenti in famiglia e violenze di genere, che sono andati avanti per mesi, con lesioni continuate. Tutto questo a causa della gelosia, ma in questi casi sappiamo che essa è solo un pretesto per picchiare le povere vittime che, nel 99% dei casi, sono donne o addirittura dei minori”. Il capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, ha rivelato in una conferenza stampa, tenuta stamattina in Questura, tutti i dettagli di un’operazione di Polizia Giudiziaria condotta da personale della Squadra Mobile, che ha consentito l’estradizione in Italia ed il successivo arresto di un giovane molisano detenuto in Francia, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell’ex compagna.

“La vittima – ha aggiunto – è stata picchiata selvaggiamente dal soggetto la notte del 22 novembre 2022, ma è riuscita a scappare in un pub e a telefonare alla Polizia francese che poi ha arrestato l’uomo. L’epilogo della vicenda è avvenuto tre giorni dopo, in coincidenza con la ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, quando la vittima si è rivolta a noi della III sezione della Squadra Mobile che si occupa proprio di questo tipo di reati ed esiste da molti anni. Ringrazio anche – ha concluso Graziano – l’Interpol, la Polizia Giudiziaria di Fiumicino, il Sostituto Procuratore Sabusco perché sappiamo quanto sia complesso spiccare un mandato di arresto europeo e il Gip D’Agnone, ma soprattutto invitiamo le donne a denunciare perché non sono sole e saranno seguire in ogni momento, anche dopo la denuncia”.

Giova ricordare anche che “spesso le vittime si vergognano a farlo e sono devastate. Noi ci appoggiamo ad un pool di psicologi – ha aggiunto il sostituto commissario della III sezione della Squadra Mobile, Angela Petrucci – affinché la vittima si senta a suo agio e trovi il coraggio di denunciare questi reati-spia che possono essere premonitori di conseguenze ancora peggiori e spesso tragiche”. Tanto è vero che “la provincia di Campobasso – ha concluso il capo della Mobile, Graziano – è tra quelle che ha il tasso di violenze domestiche più alto presumibilmente perché il reato è più diffuso o si denuncia in modo massiccio”.