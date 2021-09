Piazza Sant’Antonio: ripulita l’area verde che affaccia sulla spiaggia

L’appello dell’assessore colaci ad un maggior senso civico

Nella mattinata di oggi 13 settembre, la ditta Consorzio Stabile Terra che si occupa del verde cittadino nel Comune di Termoli, ha provveduto a ripulire la scarpata dell’affaccio di Piazza Sant’Antonio, dove erano presenti decine di rifiuti abbandonati.

“Ringrazio – ha commentato l’assessore all’Ambiente Rita Colaci – il Consorzio Stabile Terra che è intervenuto con speciali imbracature di sicurezza per ripristinare il decoro in quest’area di difficile accesso ma di forte impatto visivo e la Rieco Sud che è prontamente intervenuta per portare a recupero i rifiuti raccolti.

Rinnovo l’appello ad una maggiore collaborazione da parte di tutti per tutelare l’ambiente e il territorio che ci circonda; il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni, chiamato littering, è una cattiva abitudine presente in molte realtà, che va contrastata con ogni mezzo che abbiamo a nostra disposizione e con l’obiettivo di radicare nella nostra cittadina maggiore senso civico per innescare un circolo virtuoso rispetto ad una cultura ecosostenibile”.