“Piazza Pulita”, un solo patteggiamento accolto: per gli altri coinvolti rito ordinario o abbreviato

Operazione antidroga Piazza Pulita: un solo patteggiamento accolto con condanna a 4 anni e 9 mesi per una imputata (difesa dagli avvocati Nais Gentile e Silvio Tolesino – quest’ultimo nella foto in basso) che di recente ha lasciato il carcere di Benevento per essere confinata agli arresti domiciliari. Per gli altri rito abbreviato o processo ordinario. Questo quanto stabilito nella mattinata di sabato 27 marzo 2021 all’esito dell’udienza riguardante il blitz anti droga denominato “Piazza Pulita”. Molte richieste di patteggiamento dunque non sono state accolte. Per coloro che hanno optato per il rito abbreviato l’udienza è stata fissata per il prossimo 8 maggio (per quelli che hanno invece scelto il rito ordinario il processo inizierà il 23 giugno). Per 3 imputati invece il giudice si è astenuto. L’operazione è stata portata a termine da carabinieri e finanza a maggio 2020. Stando alla ricostruzione degli inquirenti la base logistica era a Bojano dove si trovava il capo dell’organizzazione il quale voleva puntare alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il paravento era un’azienda per il commercio di pellet nella quale riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga. I militari accertarono oltre 2.500 condotte di cessione e di detenzione di stupefacente, con sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 400 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e 3 chili di hashish (a cui si aggiunse un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di abitazioni, autovetture, quote societarie di due imprese molisane per un valore di oltre 1milione di euro di denaro proveniente dallo spaccio della droga). Inizialmente sotto la lente degli inquirenti tre presunti sodalizi dediti al traffico di sostanze stupefacenti. Droga, estorsioni, riciclaggio e auto riciclaggio di denaro, il filone sui cui indagarono gli inquirenti.

L’avvocato Silvio Tolesino