Piazza pulita, per 28 imputati il 23 giugno inizia il processo

In 13 hanno chiesto riti alternativi. Dinanzi al Gup sollevate anche eccezioni per vizi procedurali

Sabato mattina, alle ore 9.30, nell’aula delle udienze del Tribunale di Campobasso, 45 imputati si sono presentati davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare (molti ancora detenuti in carcere o agli arresti domiciliari), chiamati a rispondere, a vario di titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, anche con l’aggravante del “metodo mafioso”, porto abusivo di armi e altro. Piazza Pulita il nome dell’operazione anti droga portata a termine da carabinieri e finanza a maggio 2020. Stando alla ricostruzione degli inquirenti la base logistica era a Bojano dove si trovava il capo dell’organizzazione il quale voleva puntare alle estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il paravento era un’azienda per il commercio di pellet nella quale riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga. I reati a carico delle persone finite nell’indagine sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti, porto abusi d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”. Per 28 degli imputati a giugno (il 23) inizierà il processo con rito ordinario. 13 imputati invece hanno optato per riti alternativi (udienza rinviata al 27 marzo 2021). Per alcuni sono state sollevate eccezioni per vizi procedurali.