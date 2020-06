“Piazza Pulita”, lascia il carcere uno dei principali fornitori di droga

Il Riesame annulla l’ordinanza cautelare: l’uomo procurava, al mese, un chilo di coca e cinque di hashish

Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha annullato l’ordinanza cautelare a carico di G.C., l’uomo tratto in arresto per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell’ambito dell’operazione Piazza Pulita, è stato scarcerato. L’uomo durante l’interrogatorio di garanzia avrebbe riferito che era solito fornire (complessivamente nella sua attività di spaccio che probabilmente non abbracciava solo il Molise) un chilo di cocaina e cinque chili di hashish al mese. L’uomo pare abbia anche raccontato che le sostanze stupefacenti venivano acquistate a Caivano e a Scampia. Il blitz “Piazza Pulita” è stato portato a termine lo scorso 20 maggio da carabinieri e guardia di Finanza. Inizialmente in totale sono state 39 le misure cautelari portate a termine. Queste le misure inizialmente applicate: 20 persone arrestate e trasferite in carcere, altre 7 agli arresti domiciliari, 4 divieti di dimora in Molise e in Campania, 6 divieti di dimora in Molise, 1 obbligo di dimora a Campobasso e 1 obbligo di presentazione di firma alla polizia giudiziaria. Per quel che riguarda invece i numeri sono state 2.500 le condotte di cessione e di detenzione di stupefacente, con sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 400 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e 3 chili di hashish a cui si aggiunge un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di abitazioni, autovetture, quote societarie di due imprese molisane per un valore di oltre 1 milione di euro di denaro proveniente dallo spaccio della droga. Le ordinanze di misura cautelare sono state firmate dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Campobasso, Teresina Pepe. Le indagini, durate due anni, coordinate dal procuratore distrettuale antimafia di Campobasso, Nicola D’Angelo e dal sostituto Vittorio Gallucci.