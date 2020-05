Piazza Pulita, gli arrestati fanno scena muta dinanzi al giudice

Al via gli interrogatori di garanzia: i legali Fazio e Tolesino preannunciano ricorso al tribunale del Riesame

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere alcune delle persone (difese dagli avvocati Giuseppe Fazio e Silvio Tolesino) coinvolte nel blitz denominato “Piazza Pulita” e portato a termine dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri e dal Gico della Guardia di Finanza di Campobasso, coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Campobasso.

«Il fascicolo è voluminoso – hanno detto i legali – le carte vanno lette attentamente e poi valuteremo il da farsi. Nel frattempo presenteremo, in ogni caso, sulla scorta delle prime valutazioni effettuate, istanza al tribunale del Riesame per chiedere la remissione in libertà o in subordine l’adozione di una misura meno afflittiva». L’importante operazione ha permesso di far venire a galla e stroncare l’attività di tre diverse associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due anni di indagini, 2.500 condotte di cessione e di detenzione di stupefacente, con sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 400 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e 3 chili di hashish a cui si aggiunge un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di abitazioni, autovetture, quote societarie di due imprese molisane per un valore di oltre 1milione di euro di denaro proveniente dallo spaccio della droga. Questi sono solo alcuni numeri dell’operazione “Piazza Pulita”. I reati a carico delle persone finite nell’indagine sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di stupefacenti ed estorsioni, anche con l’aggravante del c.d. “metodo mafioso”, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e porto abusivo di armi.

L’avvocato Giuseppe Fazio