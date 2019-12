Piazza Prefettura cambia look, cosa ne pensate?

Continua il lavoro dell’amministrazione comunale del capoluogo in vista delle festività natalizie. Domani, venerdì 13 dicembre, ci sarà l’accensione del grande albero in piazza Municipio. Decine e decine di alberi di circa un metro e mezzo, addobbati, sono stati posizionati da un paio di giorni su entrambi i lati di piazza Pepe. Un’opera, quella realizzata nel cuore della città, che ha suscitato anche qualche perplessità tra i nostri lettori. Infatti il posizionamento, in perfetto stile “viale del cimitero”, non trova tutti d’accordo. Voi cosa ne pensate?