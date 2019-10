Piazza Musenga, cinque nuovi alberi per il giardino

Domenica dalle 10 saranno messi a dimora sorbo, platano, ibisco, ontano napoletano e una berretta del prete

CAMPOBASSO. Domenica mattina, 20 ottobre, dalle 10 saranno messi a dimora 5 nuovi alberi nel giardino di piazza Bernardino Musenga a Campobasso. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso e coinvolgerà l’intera amministrazione. «Le essenze prescelte – fanno sapere dal Comune – sono un Sorbo, un Platano, un Ibisco, un Ontano napoletano e una Berretta del prete. Gli alberi saranno impiantati in aree opportunamente scelte per ripopolare zone rimaste scoperte negli anni. Le piante sono state selezionate tra le specie autoctone ed andranno ad arricchire ulteriormente la biodiversità del parco affinché torni, negli anni a venire, agli splendori di un tempo. L’iniziativa – si conclude nella nota di Palazzo San Giorgio – è la prima di una serie che vedrà l’amministrazione comunale promotrice, nei mesi a venire, di una campagna di forestazione urbana, per la quale il Comune di Campobasso si avvarrà della fattiva collaborazione dei vivai forestali regionali che metteranno a disposizione le piante coltivate con cura e passione nei vivai di Campochiaro e Petacciato».