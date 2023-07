“Piazza Molise”, puntata dedicata ad Oratino

“Piazza Molise”, ha portato le sue telecamere nel borgo di Oratino per registrare un docufilm che va in onda su Teleregione, Tvi Molise e in streaming sul sito del Quotidiano del Molise. Il programma prodotto dall’Associazione culturale Molilab è condotto da Francesco ed Alessandro Adamo.

Il paese protagonista di questa puntata, Oratino, viene raccontato tramite la sua storia, le sue peculiarità più attrattive, la sua cucina. Nel docufilm viene rievocata l’uccisione del Duca Vitagliano grazie al contributo artistico dell’Associazione culturale La Mantigliana e grazie alla partecipazione attiva dell’intera collettività.