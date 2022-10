Torna “Piazza Molise”, il programma televisivo condotto da Francesco Adamo, che periodicamente accende i suoi fari sulle più belle realtà locali della nostra regione. Domani sera, alle 21, andrà in onda da Ferrazzano, raccontando la storia del paese e le sue peculiarità più attrattive. Il programma andrà in onda alle 21 in diretta su Teleregione e Tvi Molise.