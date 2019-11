Piazza d’onore per la cucina molisana a “Cuochi d’Italia”

Secondo posto per Mariana alla popolare trasmissione di Alessandro Borghese su Tv8. Si aggiudica la gara la concorrente della Basilicata

La chef Mariana Antonecchia di Baranello e dell’Essentia Show Restaurant, sito in largo San Leonardo 5 a Campobasso, si è arresa nella finale di Cuochi d’Italia, in onda su Tv8 e condotta da Alessandro Borghese, a Silvana della Basilicata che si è imposta per 36 a 33 nelle valutazioni della giuria.

Mariana e Silvana si sono sfidate scegliendo un primo e un secondo a testa, partendo rispettivamente dalle graviole (simili ai ravioli) alla montanara e da un trittico lucano (ragù di salsiccia per gli strascinati, i fusilli e le orecchiette). La valutazione per questi piatti, da parte dei cuochi-giudici, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, è stata rispettivamente di 7 e 8 per Mariana per un totale di 15 per la prima manche e di 8 e 9 per un totale di 17 per Silvana della Basilicata che ha chiuso in leggero vantaggio.

Per il secondo, Mariana ha scelto un pappone termolese di pesce, mentre Silvana un pollo ripieno alla lucana. Qui i giudizi sono stati rispettivamente un doppio 9 e un doppio 10 che hanno decretato il successo di Silvana alla decima edizione di Cuochi d’Italia.