Piante, natività e ‘cupeta’: le tradizioni del Natale molisano

Parola all’esperto Mauro Gioielli sulle usanze antiche a Isernia

Un convegno sulle tradizioni natalizie quello che ha presentato ieri, 10 dicembre, Mauro Gioielli presso la sala gialla della Provincia di Isernia.

Tre i temi principalmente trattati dallo studioso. In primo luogo, l’attenzione si è soffermata sugli aspetti del Natale igneo, ovvero la tradizione dei fuochi, che affonda le radici a 3000 anni fa: “Si tratta, in effetti, di una festa pre-cristiana che, di fatto, coincide con la celebrazione del solstizio di inverno”, ha spiegato Gioielli . Re degli esempi è la N’docciata di Agnone, che “è la più spettacolare e imponente del mondo occidentale.” Inoltre tutta isernina è la tradizione del ceppo di Natale: “Un tronco di albero posto nel camino e che doveva durare tutta la notte della vigilia. Era un’accensione rituale, dove erano protagonisti il più giovane, al quale era riservato l’onore di spegnere l’ultima fiammella del ceppo, e il più anziano della famiglia, che recitava una formula sacro-magica. Erano tradizioni bellissime”, ha ancora spiegato Gioielli, sottolineando anche come questa usanza è in comune con i siciliani: “Ho ritrovato sul Giornale di Sicilia del 1800 un articolo che raccontava proprio dell’accensione del ceppo”.

In secondo luogo Gioielli ha parlato del fitonatale, affrontando gli aspetti inerenti alle piante tipiche della festa, come l’abete, il vischio, l’agrifoglio, la stella di natale.

Infine, al centro delle tradizioni, l’immancabile presepe: “Le prime immagini della natività, che risalgono a Quarto secolo dopo Cristo, dopo l’editto di Costantino, quando la religione cristiana iniziava ad essere accettata e tollerata, diventando la religione ufficiale dell’Impero Romano”, ha continuato Gioielli.

Qualche cenno anche sulla gastronomia natalizia, in particolare sulla ‘cupeta’, che è il torrone più antico, già presente nelle fonti del 1600. Dal latino “cupedia”, il termine indica una leccornia: “Un torrone diffuso molto nel Mediterraneo e in Asia Minore, fatto con mandorle, zucchero, uova e miele. Dunque, Cremona vanta la nascita del torrone nel 400, ma da noi si mangiava in epoche ben più antiche”.