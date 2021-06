Piantati dieci alberi nel cortile della scuola Giovanni XXIII

Anche il circolo didattico della Giovanni XXIII di Isernia ha aderito al progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro” coordinato dai Carabinieri Forestali – Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità e in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

Sono dieci gli alberi di alto fusto piantati dagli alunni nel cortile della scuola.

L’obiettivo, piuttosto ambizioso, è quello di creare un grande “bosco diffuso” grazie al coinvolgimento del maggior numero di scuole di tutta Italia: per l’anno in corso ci si augura di distribuire gratuitamente almeno 60.000 piante autoctone che rappresenteranno un’ottima occasione per lezioni di scienze all’aperto, così da avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali e contribuire in prima persona a ridurre i cambiamenti climatici.

Queste piante si andranno ad aggiungere al patrimonio arboreo italiano che conta, sulla base dell’inventario forestale nazionale, circa 12 miliardi di alberi: oltre ad essere dei veri e propri scrigni di micro-biodiversità, gli alberi sono anche dei formidabili “sequestratori” di anidride carbonica. Si calcola infatti che le foreste italiane riescano a stoccare ogni anno oltre 45 milioni di tonnellate di CO2.