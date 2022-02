Piantati al Cpia di Isernia gli alberi della speranza per il futuro

Si chiama “Un albero per il futuro” ed è uno dei nuovi progetti del Cpia di Isenia, che già da tempo porta avanti con i propri studenti idee ecosostenibili. Un albero per il futuro è un progetto nato per sensibilizzare i ragazzi alle bio-diversità e alla tutela del patrimonio forestale italiano e ha visto le classi della scuola partecipare ad una serie di incontri con i Carabinieri della tutela della Biodiversità, terminati poi con la semina di arbusti e piccoli alberelli nel giardino dell’istituto scolastico di via XXIV Maggio.

L’iniziativa ha visto coinvolti i Carabinieri per la Biodiversità, con il loro vicecomandante, il tenente colonnello, Margherita Cretella, la polizia urbana con l’assessore Domenico di Baggio, i docenti, il preside Ziveri (vedi intervista) del Cpia e i ragazzi, per la gran parte migranti, che frequentano il centro per l’istruzione adulti di Isernia.