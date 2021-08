Piantagione da 160 chili di cannabis scoperta dalla Finanza. Le piante alte anche 2 metri

140 piante di cannabis in coltivazione dell’altezza di 2 metri l’una. È quanto hanno scoperto i militari dei baschi verdi della Guardia di Finanza a seguito di una operazione di controllo del territorio. Sotto la lente la lotta allo spaccio di droga e così le Fiamme Gialle hanno avviato una attività investigativa con prolungati appostamenti e osservazioni del territorio e sono arrivati a scoprire che in un terreno di proprietà di un uomo italiano c’erano piantine per un totale di 160 chili di droga nonché un chilo di stupefacente già pronto per essere venduto. Le analisi di laboratorio effettuate su un campione prelevato dalla piantagione hanno evidenziato un livello di THC otto volte superiore al limite consentito pure per l’eventuale coltivazione di canapa sativa per scopi autorizzati dalla normativa in materia. La droga, una volta essiccata, lavorata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro di guadagni.