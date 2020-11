Piano vaccini, il Molise ha comunicato il numero dei pazienti nelle Rsa e di tutto il personale sanitario

Ci sarà un punto di “conservazione e somministrazione” dei vaccini anti covid ogni 20 mila cittadini. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri illustrando in commissione bilancio il piano che si sta mettendo a punto e che dovrà essere pronto nelle prossime settimane. Poiché ci saranno diverse tipologie di vaccino, ha spiegato Arcuri, il piano dovrà sostanzialmente tener conto di 4 variabili: distribuzione a carico dell’azienda produttrice o dello Stato acquirente, temperatura di conservazione, modalità di somministrazione, intervallo temporale tra la prima e la seconda dose. “Considerando le 4 variabili – ha detto – stiamo organizzando un piano che prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni alle quali ho già chiesto di indicarmi i punti di somministrazione all’interno di ospedali e Rsa”. La data ultima richiesta alle Regioni per fornire indicazioni era fissata a ieri, lunedì 23 novembre. Il Molise ha provveduto a comunicarle nella giornata di sabato 21. Sono stati indicati al commissario straordinario Arcuri i numeri esatti dei pazienti presenti nelle Rsa molisane e quello di tutto il personale sanitario della regione. Questo perché sicuramente si partirà da loro con la somministrazione del vaccino. Per quanto riguarda i punti dove effettuare i vaccini, dovrebbero essere gli ospedali e le Rsa. redpol