Piano Triennale opere pubbliche, anche Pd e Popolari sul piede di guerra. “Giunta 5 Stelle non ascolta”

Si accende lo scontro a Palazzo San Giorgio sul Programma Triennale delle opere pubbliche, approvato dalla giunta Gravina. Dopo la Lega, che ha disertato la Commissione Lavori Pubblici nella quale, secondo il Carroccio, “è stato soltanto letto un atto già approvato, senza sottoporlo al parere dei consiglieri”, anche il Pd e i Popolari con l’ex assessore Colagiovanni hanno fatto sentire la propria voce.

Le forze di opposizione – nella fattispecie – rivendicano la possibilità di avere più spazi di confronto, etichettando l’amministrazione comunale come “chiusa” ed incapace di dare ascolto su documenti strategici per il futuro della città. “Come cittadina – ha tuonato la consigliera Pd Bibiana Chierchia – siamo davanti ad un Movimento che predica in un modo ed esegue all’esatto contrario. Noi consiglieri siamo elementi trascurati. In questo piano triennale, argomento delicato quanto complesso, ci sono tante questioni per le quali non siamo mai stati coinvolti”.

Sempre dal Pd, rincara Alessandra Salvatore. “Inutile fare commissioni per portare provvedimenti già adottati: questo non è altro che sperpero di denaro pubblico. La commissione dovrebbe essere un luogo di confronto e di ascolto delle proposte”.

Colagiovanni (Popolari), dopo aver sollevato la questione luminarie e il relativo modus operandi dell’amministrazione sui bandi, definisce “esaurita” la purezza politica dei 5 Stelle: “Parliamo di un Piano Triennale già discusso e approvato. Adottate – rimarca – lo stesso iter che adottavamo noi in passato. All’epoca presentavate mozioni di sfuducia, oggi agite allo stesso modo di chi avete rimproverato in tutte le salse”. L.L.