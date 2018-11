Piano spiaggia, la Regione al comune di Termoli: “E’ da rifare”. Di Brino a Ferrazzano: “Dimettiti”

REDAZIONE TERMOLI.

“E’ tutto da rifare. Il piano spiaggia di Termoli è tornato al punto di partenza. E’ un’altra pagina buia di questa amministrazione targata Sbrocca”. E’ questo il tema portato oggi in conferenza stampa presso la sala consiliare della minoranza al Comune di Termoli alla presenza dei consiglieri comunali Di Brino e Marone e di Luciano Paduano e Franco Baccari di Fratelli d’Italia. Assenti per lavoro Annibale Ciarniello e Christian Zaami.

Dopo aver ripercorso l’intero iter procedurale durato anni ecco che nel luglio 2018 la maggioranza del consiglio comunale di Termoli approvò il Piano Spiaggia di Termoli. Ad oggi, però, il comune di Termoli non può dare esecuzione al piano per vizi procedurali riscontrati dalla stessa regione Molise che in data 8 novembre ha comunicato con una nota ‘il fatto’ al comune di Termoli. “Praticamente tutto l’iter deve essere rifatto da capo-ha spiegato Di Brino aggiungendo- Io mi sento di chiedere le dimissioni dell’assessore Ferrazzano che ha seguito il provvedimento da 9 anni e che ha creato delle false aspettative. Dopo tutti questi anni non deve che prendere atto di un fallimento documentato e dare le dimissioni”. Anche per Marone si tratta di una ennesima ‘bravata’ di questa amministrazione. “La regione oggi va ad eccepire nuovamente un errore procedimentale di questa amministrazione. Ancora una volta è una mancata opportunità per i termolesi e per gli operatori di settore. Siamo tornati al punto di partenza”.