Piano sociale, Sbrocca a Roberti: «Basta propaganda, ora serve decidere»

L’ex sindaco di Termoli ha replicato alle accuse del primo cittadino su raddoppio ferroviario e ospedale

«Sono rimasto esterrefatto da alcune dichiarazioni rilasciate dal sindaco Roberti quando, intervistato sul nuovo piano sociale regionale, ha dirottato tutta la sua veemenza verbale e mimica sulla mia persona. Nervosismo che poi si è manifestato in offese e diffamazioni (che ovviamente verranno avversate nelle sedi opportune) verso un avversario politico senza mai entrare nel merito delle cose». L’ex sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, ha replicato al primo cittadino, Francesco Roberti, dopo la conferenza stampa di ieri. «Per amministrare una città come Termoli non sono più sufficienti promesse e propaganda, ma ci vogliono idee, competenze e strategia e soprattutto saper decidere. Il sindaco di Termoli quindi – ha ironizzato Sbrocca – anziché entrare nel club degli ideatori, è entrato nel club degli odiatori ossia degli haters».

Entrando nel merito, l’ex sindaco ha sottolineato che «la “colpa” è solo quella di aver criticato, dal mio ruolo di oppositore politico, cose che lui aveva solo propagandato senza far seguire alla propaganda i fatti (anzi gli atti). In primis il tema del raddoppio ferroviariodove il sindaco aveva meramente riproposto la delocalizzazione della stazione ferroviaria di Termoli. Per me, ma anche per la quasi totalità dei Termolesi come si evince da alcuni sondaggi, una tale delocalizzazione rappresenterebbe una iattura per la città. Fortunatamente, come lo stesso Roberti ha riferito, RFI ha stroncato sul nascere (anzi sul rinascere) una tale infausta proposta. Abbiamo confermato come l’unica soluzione è quella dell’interramento della linea ferrata nel centro cittadinocon la creazione di un Nodo Termoli che abbia ad oggetto l’interramento ed una serie di altre opere come la delocalizzazione della sottostazione elettrica».

Inoltre, «sull’ospedale di Termoli,definito da lui pubblicamente insicuro (vedasi il Consiglio comunale monotematico svolto sull’argomento) e sul quale aveva riferito di “aver ribaltato il tavolo” nell’incontro avuto con gli esperti ministeriali. Tuttavia, nessun effetto positivo si è notato. Poi, sul referendum sul piano di riqualificazione del centro cittadino, «lo avevamo definito una “patacca” – ha sottolineato Sbrocca – e così è stato. Nonostante i mesi passati nulla è stato fatto. Ma nulla è stato fatto neppure sulla sempre propagandata revoca degli atti amministrativi comunali relativi al piano di riqualificazione. Nel frattempo, il privato ha proposto appello contro la sentenza del Tar ed il Comune di Termoli non solo tace, ma non fa nulla». Ancora, «nella conferenza stampa di ieri, il sindaco ha iniziato a sparlare con offese ed improperi sulla mia persona – ha sottolineato ancora Sbrocca – ed ha riferito dapprima di uno “sfacelo di accordi che io avrei fatto con le Ferrovie” (io non ho fatto nessun accordo) definendomi menzognero e bugiardo, per poi elencare un serie di opere (campi da golf, ponti, e tanto altro) di cui io avrei fatto accordi con le Ferrovie. Addirittura sarei stato io a chiedere le barriere antirumore, dimostrando di non conoscere neppure la storia di queste barriere. Ed allora invito il sindaco Roberti ad esibire un solo atto a mia firma che abbia i contenuti da lui riferiti. Così vedremo chi è a raccontare menzogne.

Infine, «non contento di quanto detto ed inveito, il buon Roberti ha proseguito iniziando a sparlare di nuovo sulla mia persona quale ex Presidente del Cosib – ha detto ancora Sbrocca – argomento questo assolutamente non in tema e mi ha accusato di aver creato una “cupoletta” dove si sono “asserragliati degli amici” e si sono fatti uno Statuto firmato sempre dall’ “Illuminare” Sbrocca. La verità è che Roberti, oltre ad essere inadeguato (e la cosa è purtroppo lampante) è anche incapace di fare il sindaco e di programmare il futuro della nostra Termoli. Il futuro di una città non lo si fa con le promesse elettorali che – ha concluso l’ex sindaco – chi le ha ricevute ora le vuole riscuotere salvo accorgersi che sono inesigibili, ma con idee e strategie».