Piano Scuole sicure, la Regione anticipa un milione per i plessi di Campobasso. Ma il percorso resta lungo e tortuoso

Il programma è ambizioso, sottoscritto dal sindaco Gravina lo scorso novembre con la chiara intenzione di operare una svolta sugli edifici scolastici di Campobasso. Il piano ‘Scuole sicure’ interessa plessi che dovranno essere demoliti e ricostruiti in tempi ragionevolmente brevi: in tutto si parla di oltre 20 milioni di euro. Suddivisi, tra aggiornamenti e spostamenti di fondi, tra la nuova Montini, la nuova scuola Vazzieri, la materna di via Iezza, via Crispi e la Colozza.

Un progetto interessante ma che inevitabilmente sarà a medio-lungo termine. Il 2021 è però l’anno in cui si vedranno i primi passi programmatici, considerando che la Regione Molise pochi giorni fa ha concesso i finanziamenti anticipati per le opere in questione, dando il via alla fase di progettazione. Un milione e centomila euro, per la precisione, spalmati tra la Vazzieri (334mila), via Crispi, Montini (306mila) e la materna di via Iezza (110mila, leggermente rivisti).

L’amministrazione 5 Stelle confida in un biennio produttivo, come testimoniano le somme messe sui bilanci 2021-2022, nel tentativo di portare a termine la rivoluzione sugli edifici scolastici avviata dalla precedente giunta Battista. L’incertezza sull’inizio effettivo dei lavori – e un iter mai scontato – impongono un tasso giustificato di prudenza.