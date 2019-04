Piano sanitario, l’Ordine dei Medici scrive ai commissari

Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione Ospedale-Territorio, Reti per l’Emergenza dell’Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso per l’esame collegiale dei documenti elaborati dagli operatori dei vari ambiti che saranno assemblati in una relazione destinata alla struttura commissariale, utile alla stesura del nuovo Piano Sanitario e alla riorganizzazione dei servizi.

Da parte della dott.ssa Musacchio il punto sull’evoluzione dell’assistenza domiciliare oncologica affidata ai servizi territoriali che «non viene da tempo gestita più dai medici ospedalieri, che avevano in cura in media 8-10 pazienti a settimana e garantivano a domicilio anche procedure invasive per impedire le riospedalizzazioni, che invece ora di fatto avvengono». Da parte a dott.ssa Paola Di Rocco la denuncia sulle continue difficoltà nella gestione del paziente con ictus, che quotidianamente incontrano i medici del PS: «Non è ancora chiaro e operativo il PDTA stilato – si legge nel verbale della riunione – non è valorizzato nella flowchart e implementato l’intervento del radiologo interventista per mancanza di personale ad hoc, non viene ancora praticata la trombolisi a Campobasso, per cui i pazienti eleggibili vengono trasferiti a Isernia.»

A breve, è stato annunciato nel corso della riunione, verrà utilizzata un’apparecchiatura robotica per facilitare la decisione a distanza del percorso diagnostico-terapeutico tra specialisti, ma nonostante ciò – secondo l’Omceo – è necessario continuare a richiedere con insistenza l’apertura della Stroke Unit a Campobasso. Dopo un’ampia discussione, in maniera collegiale, i componenti hanno deciso di inviare una nota alla struttura commissariale, con le criticità discusse nel corso della riunione e con una nota riguardo alla decisione di utilizzare specialisti già pensionati per ricoprire turni ospedalieri in mancanza di medici strutturati, dal momento che «avvisi e concorsi vanno deserti per alcune discipline come pediatria, neonatologia, ginecologia, cardiologia interventistica.» Infine il presidente Carolina De Vincenzo scriverà sulla comunicazione tra professionisti, richiedendo ancora una volta un canale preferenziale di comunicazione nell’interesse dei pazienti, sulle eventuali deroghe alla legge Balduzzi per le patologie tempo-dipendenti, su protocolli d’intesa tra Ordini e Regione.