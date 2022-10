Piano Sanitario, anche la maggioranza contro Toma. Lui si difende: «Il Po ancora non esiste»

Iorio, Micone, Cefaratti e Romagnuolo chiedono di ritirarlo. Il presidente-commissario: «E’ solo una bozza, non posso ritirare un Atto che non esiste»

Il nuovo Piano Operativo Sanitario sta agitando la politica molisana e non solo. Critiche e richieste di ritiro stanno giungendo in questi giorni da più parti dopo che il commissario ad acta Toma lo ha inviato ai ministeri e lo ha pubblicato sul sito della Regione. Sulle barricate le opposizioni, i sindacati, le associazioni e gran parte del mondo che ruota intorno alla sanità. Voci di proteste in queste ore si stanno levando dai banchi della maggioranza.

I consiglieri regionali Iorio, Micone, Cefaratti e Romagnuolo ne hanno chiesto il ritiro e domani mattina, sabato 22 ottobre, terranno una conferenza per illustrare la loro posizione.

Intanto il presidente-commissario Toma sta cercando di buttare acqua sul fuoco parlando di una semplice bozza: «Da qualche giorno il “Piano” è a disposizione, sul sito della Regione, per eventuali osservazioni degli stakeholders. Revocarlo? Non si può revocare un Atto amministrativo che ancora non esiste.»

Il governatore cerca di pare i colpi, anche per evitare contraccolpi della sua maggioranza di governo. Il ricorso alla sfiducia anche da parte dei suoi potrebbe sempre dietro l’angolo.

IN ALTO L’INTERVENTO DI TOMA