Piano Operativo Sanitario 2022-24, il M5S: “Toma ha smentito se stesso riproponendo il modello Frattura”

Il capogruppo Andrea Greco: “La Regione ha ricevuto più di 100 milioni di euro per abbattere il debito, ma è come se si continuasse a versare acqua in un secchio bucato: è il non governo dei processi. Inviteremo Toma a convocare i soggetti interessati: chiedere di inviare le osservazioni via mail è il fallimento della politica”

“Alla prima occasione, Toma ha smentito se stesso, e lo ha fatto nel peggiore dei modi, presentando un modello Hub&Spoke così come aveva fatto Paolo di Laura Frattura, mentre in campagna elettorale proponeva Dea di Il livello a Campobasso, Dea di I livello ad Isernia, Termoli e Larino”. È diretta e tagliente l’analisi del capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Andrea Greco, sul Piano Operativo Sanitario 2022-2024 in conferenza stampa insieme con gli altri componenti del gruppo Manzo, Nola, Fontana, De Chirico e Primiani.

“Il documento è una fotografia sulla situazione attuale senza alcuna proiezione per il futuro e su questo chiederemo un Consiglio regionale monotematico – annuncia Greco – e inviteremo il presidente Toma a convocare tutte le componenti sociali, i comitati, gli amministratori locali per raccogliere le loro istanze all’interno della sede consiliare e delle commissioni congiunte I e IV. Crediamo che questo sia il metodo. Non si può chiedere di inviare le osservazioni per posta elettronica perché sarebbe il fallimento della politica”.

Allo stato attuale, “quello che c’è scritto sul Piano Operativo Sanitario non ci permetterebbe di uscire dal Piano di Rientro – osserva Primiani – con la carenza di personale che resta il vero problema: si prevedono 1223 assunzioni, di cui 250 dirigenti medici per il 2022 e ne sono stati assunti solo 61 ad oggi. Come faranno ad assumere il resto nei prossimi due mesi?”. Poi l’affondo finale di Greco: “Hanno una maggioranza su tutti i livelli di governo. Toma dica piuttosto quello che già sta facendo. La Regione Molise ha ricevuto più di 100 milioni di euro per abbattere questo debito. Il problema è l’organizzazione della macchina che non viene efficientata. È come se si continuasse a versare acqua in un secchio bucato: è il non governo dei processi”. (adimo)