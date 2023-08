Piano oncologico nazionale, definito il riparto dei fondi per il Molise

Il ministero della Salute ha trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto di riparto del fondo per l’implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027. Al Molise sono stati assegnati 45.637 euro per ciascun anno dal 2023 al 2027. Il riparto delle somme si è basato sulla popolazione residente (Istat al 1° gennaio 2022) e della stima della prevalenza della patologia oncologica su base regionale e provinciale.

Inoltre, nel decreto sono stabilite rigide tempistiche. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2023 la Regione dovrà trasmettere al ministero della Salute una delibera in cui, nel rispetto delle proprie esigenze e in coerenza con i contenuti del Piano oncologico nazionale 2023-2027, viene adottato un programma quinquennale in cui sono individuate le strategie prioritarie, non già finanziate da altre risorse, da implementare nel territorio. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’impossibilità di erogazione delle somme riferite alla prima annualità.