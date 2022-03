Piano neve e utilizzo mezzi Sea, Trivisonno chiede spiegazioni al sindaco Gravina

Giose Trivisonno ha presentato nella mattinata di oggi, 1 marzo, una interrogazione su Piano neve del Comune di Campobasso.

INTERROGAZIONE: piano neve – Eventi del 26-27 febbraio e 1 marzo 2022 – Utilizzo mezzi

PREMESSO CHE

– in occasione della nevicata del 1 marzo una città come Campobasso, si è fatta cogliere completamente impreparata.

il sottoscritto consigliere

INTERROGA, il Sindaco e l’Assessore competente, affinchè diano risposte:

a) sull’ utilizzo dei mezzi di proprietà della Sea ed in particolare se gli stessi siano stati effettivamente usati sia come spartineve che come spargisale.

b) Sul costo, ad horas, del piano neve e la differenza (in termini meramente economici), rispetto a quello dello scorso anno;

c) sull’organo aziendale che deve materialmente dare il “via” alle operazioni di sgombero e secondo quali dati oggettivi questa azione viene fatta.

Giose Trivisonno