Piano di Zona, il Comune chiede il supporto del Terzo Settore: reso noto il calendario

In attuazione del Piano Sociale Regionale 2020/2022, approvato dalla Regione Molise con deliberazione del Consiglio Regionale, l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nell’avviare le attività di programmazione congiunta, finalizzate alla stesura del nuovo Piano di Zona 2021-2022, intende promuovere la partecipazione attiva del Terzo settore e di tutti i soggetti individuati dalla Legge n. 328/2000 art. 1 e dalla legge regionale n. 13/2014 art. 30.

Proprio a tal fine, l’ATS di Campobasso rende noto il calendario dei Tavoli di concertazione che si terranno in data 28 gennaio 2021, in modalità da remoto, secondo il rispettivo ordine di lavori: illustrazione degli Obiettivi di Servizio del Piano Sociale Regionale 2020/2022; analisi dei bisogni e della domanda sociale stimata sul territorio; definizione degli obiettivi programmatici e delle azioni da realizzare con il Piano Sociale di Zona 2021-2022.

Al Tavolo del 28 gennaio 2021, dalle ore 9.00, alle ore 11.00, sono invitati a partecipare i seguenti soggetti: associazioni di volontariato, cooperative sociali che gestiscono servizi alla persona (es.: Case di Riposo, Case Famiglie, Centri Diurni, ecc..), Consorzi di cooperative per la gestione di servizi socio-assistenziali e servizi sociali integrati, aziende di servizi alla persona.

Al Tavolo del 28 gennaio 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, sono invitati a partecipare, invece, seguenti soggetti: organizzazioni sindacali, Associazioni a tutela degli utenti e dei consumatori, Ordini professionali dei Medici, degli Avvocati, delle Assistenti Sociali, degli Psicologi.

Infine, al Tavolo del 28 gennaio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sono invitati a partecipare i seguenti soggetti: Provincia di Campobasso, Comunità Montane, Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni, Ufficio Servizio Sociale Minorenni, Casa Circondariale, Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, Direzione Scolastica Regionale, Università degli Studi del Molise. Ai suddetti Tavoli parteciperanno anche: i Sindaci e/o loro Assessori dei Comuni dell’ATS di Campobasso; le Assistenti Sociali del Comune di Campobasso, in qualità di referenti delle aree tematiche oggetto di definizione del Piano Sociale di Zona; tutti i componenti dell’Ufficio di Piano uscente; gli Operatori degli Uffici di cittadinanza e del Servizio Sociale Professionale; il Distretto Sanitario – ASReM.