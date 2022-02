Piano chioschi, i 5Stelle interrogano Roberti: “A che punto è la procedura?”

Una interpellanza presentata al sindaco e all’assessore competente per chiedere i tempi previsti per la definitiva assegnazione delle aree pubbliche ai soggetti privati da destinare alla realizzazione dei chioschi.

E’ quanto chiedono i consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle di Termoli. “A giugno del 2020 chiedevano contezza all’amministrazione del piano chioschi datato 2013.

Con Provvedimento n. 216 del 25.09.2020 la Giunta Roberti deliberava di attivare le procedure per l’elaborazione del piano dei chioschi da realizzare su suolo pubblico e con atto n. 265 del 06.12.2021 la Giunta deliberava tra le altre questioni di approvare il progetto intersettoriale che consentirà di avere un nuovo piano chioschi.

La realizzazione di chioschi oltre a consentire ai quartieri sprovvisti di dotarsi di attività commerciali necessarie, ha la finalità di incrementare le opportunità di lavoro e il turismo.

Per questo abbiamo interpellato il Sindaco e l’assessore competente per conoscere quale attività è stata svolta sino ad ora dall’Ufficio competente, quali i tempi previsti per la definitiva assegnazione a soggetti privati delle aree pubbliche da destinare alla realizzazione di chioschi e se tale procedura si concluderà prima della prossima stagione estiva.

La crisi pandemica ha colpito duramente la nostra economia, il piano chioschi potrebbe essere una chance per molte persone desiderose di intraprendere una attività commerciale e sicuramente è una grande chance per il turismo nella nostra città. Non c’è altro tempo da perdere”.