Piano alienazioni 2021, il caso del centro anziani di via Monforte. “Locale in vendita”. Pd e FI insorgono

Se ne era discusso già durante la scorsa estate, con un duro dibattito in consiglio comunale accompagnato da critici interventi da parte del centrosinistra. Il caso del centro anziani di via Monforte torna in primo piano in concomitanza con la presenza del locale nel piano delle alienazioni 2021, studiato e presentato dall’amministrazione comunale. Un quadro, quello delle dismissioni e vendita immobili, che si presenta abbastanza scarno, con soli tre locali presenti. Tra questi, figura proprio il centro sociale del centro cittadino, sul quale tornano a farsi sentire le forze di opposizione, apertamente contrarie.

“Come centrosinistra siamo contrari a questa operazione e lo ribadiamo – ha esordito l’ex sindaco e consigliere Antonio Battista, appoggiato anche da Salvatore e Chierchia (Pd) – i locali per i nostri anziani non sono mai abbastanza e in una fase così delicata, in cui bisognerebbe aggiungere strutture, andiamo a togliere certezze. Così non va ed esprimiamo ancora una ferma opposizione”. L’amministrazione 5 Stelle ha precisato che è in corso l’individuazione di un nuovo immobile, più consono e spazioso, più vicino alle esigenze delle persone che frequentemente ne usufruiscono.

Una missione, correlata da trasferimento, che dovrà essere portata a termine in tempi brevissimi per scongiurare disagi. Lo testimonia il lavoro portato davanti dall’assessore alle Politiche Sociali Luca Praitano, incalzato insieme a tutta la maggioranza anche dal consigliere Domenico Esposito (Forza Italia). “Possiamo capire la vendita degli immobili e la necessità di fare cassa – ha esordito – ma non è ammissibile questa assenza di visione e questa scarsa capacità di interpretare le istanze dei cittadini. La logica imporrebbe quanto segue: nuovo locale pronto, vendita del vecchio locale. L’amministrazione invece ci propina una ricetta singolare: non si confronta prima con gli interessati, mette in vendita un locale certo e nel frattempo cerca nuove strutture con tutte le incognite del caso”. L.L.