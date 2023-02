Piana Venafro, nuovi prelievi sui prodotto agricoli per rilevare la presenza di inquinanti

“Stamattina con i dirigenti dell’Asrem e i chimici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, abbiamo effettuato il prelievo dei campioni, sul prodotto finale, diretta a rilevare se via sia la presenza di inquinanti, costituiti da metalli pesanti, sul prodotto coltivato sui terreni agricoli”. Lo ha reso noto il sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, in riferimento agli accertamenti in corso nell’area della Piana di Venafro, dopo l’indagine della Procura di Isernia che ha accertato la presenza di cadmio ed altre sostanze in quella zona. “Tutto finalizzato – ha spiegato Passarelli in una nota – a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari lungo tutta la catena di fornitura”. Passarelli ha ricordato che “sono state effettuate nuovamente le analisi sul terreno e lo sforamento del cadmio (che era la nostra preoccupazione): è nei limiti consentiti. Molti cittadini hanno effettuato, con laboratori accreditati, i controlli sull’olio della produzione 2022 e non sono state rilevate sostanze nocive. Aspettiamo le analisi sul prodotto finale e vi terremo aggiornati”.