Pfm canta De Andrè, al Savoia sarà sold out: biglietti polverizzati in mezz’ora

La storica band sarà a Campobasso il 21 dicembre

Sarà sold out l’evento di fine dicembre a Campobasso. La storica band si esibirà sul palco del teatro Savoia il 21 dicembre e questa mattina, venerdì 15 novembre, è iniziata la prevendita dei tagliandi. Andati esauriti in pochi minuti. Lunga fila davanti alla Fondazione Molise Cultura in via Milano, ma c’era anche la possibilità di acquistare i biglietti online. Purtroppo in molti non sono riusciti ad ottenere il tagliando, anche in considerazione dei posti limitati dello splendido teatro del capoluogo.

La Pfm sarà a Campobasso per il tour “Canta De André Anniversary”. La progressive band, tra le più longeve e amate dai cultori della musica italiana, chiuderà nel capoluogo molisano, dieci anni dopo la sua ultima apparizione, la stagione invernale con uno spettacolo unico, organizzato dalla Fondazione Molise Cultura, ed inserito all’interno del cartellone della prossima stagione teatrale del Savoia. La formazione “amica” di De André riproporrà tutti i classici che l’hanno vista sui palchi di tutt’Italia proprio insieme al grande cantautore genovese.