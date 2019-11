“Pezzo di cielo”, la dichiarazione d’amore di Antonello Carozza

Il cantante ha lanciato il nuovo brano dedicato alla sua compagna, l’influencer Erika Barbato

Dopo aver lanciato, nelle scorse settimane, il brano “Vivo su un’astronave”, tributo a Mina, Antonello Carozza, in arte Icaro, è tornato con un nuovo singolo, “Pezzo di cielo”. Una ballade romantica, dedicata alla sua fidanzata, l’influencer Erika Barbato.

Il brano segue il filone delle grandi ballade pop-rock anni 90 e la scelta accurata dei musicisti coinvolti nella produzione del brano è stata fatta proprio per avvicinarsi alle sonorità tipiche di quegli anni, con Massimo Varini alle chitarre, Matteo Di Francesco alla Batteria, Vittorio Giannelli (che del pezzo ha curato anche l’arrangiamento) agli archi Synth e Basso. Il brano “Pezzo di cielo” è stato scritto insieme all’autrice Arianna Silveri (in arte Olivia) ed è edito da Fenix Entertainment, etichetta discografica dell’artista.

Il videoclip del brano è stato realizzato in verticale, come le storie di Instagram che al meglio rappresentano lo strumento di comunicazione di Erika, con un montaggio che racconta alcuni dei momenti più belli della loro storia d’amore, vissuta insieme, giorno per giorno, in giro per il mondo.