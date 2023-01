Pettoranello, la zona industriale invasa dall’acqua (IL VIDEO)

Pioggia a dirotto, allagata tutta la zona industriale ex Ittierre di Pettoranello. La mancanza di un sistema di deflusso delle acque piovane ogni volta provoca allagamenti, danni e relative richieste di rimborsi.

Un problema che si protrae da tempo e le conseguenze sono sempre le stesse. La situazione sarà attentamente monitorata anche alla luce del fatto che le previsioni annunciano ancora precipitazioni abbondanti sia per la giornata odierna, è in vigore l’allerta arancione della Protezione Civile, sia per i prossimi giorni.

Gli addetti ai lavori stanno cercando di limitare i danni al momento e stanno preparando le opportune contromisure per le prossime ore.