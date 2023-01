Petrella Tifernina sbarca su Rai Uno grazie al distributore di benzina rilevato dal Comune

Le telecamere di “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno condotta da Serena Bortone, si sono recate a Petrella Tifernina dove il Comune ha rilevato il distributore di carburanti dalla proprietaria della licenza e dal gestore (che è andato in pensione a luglio scorso) evitandone, così, la chiusura. Il sindaco, Alessandro Amoroso, attorniato da un gruppo di concittadini e dall’ultimo gestore dell’impianto, il signor Luigi, ha ripercorso l’iter di tutta la vicenda con l’inviato, Valerio Scarponi, spiegando che “lo scopo principale è stato quello di far rimanere il presidio sul territorio perché, una volta chiuso, sarebbe stato quasi impossibile riaprirlo in un piccolo come il nostro e, in particolare, nel centro abitato”.

Per quanto riguarda il ricarico sul prezzo dei carburanti, “lo faremo nei minimi termini, ovvero – ha spiegato il primo cittadino – applicando quei centesimi per la manutenzione ordinaria ed eventuali altre problematiche che dovessero sorgere durante l’attività. Tutto quello che incasseremo in più, sarà utilizzato per le esigenze di tutta la comunità”. Un paese che conta poco più di mille abitanti, ma “ci teniamo a dire che non siamo affatto remoti”, ha concluso sorridendo il sindaco “correggendo” l’inviato che aveva definito Petrella una comunità “remota” riferendosi (in modo non esattamente appropriato) ai 652 metri sul livello del mare sui quali sorge il paese e ai (soli) 20 chilometri – sia pure a tratti anche molto tortuosi – che lo separano dal capoluogo di regione.

In alto, il video della trasmissione