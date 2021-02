Petrella Tifernina: le scuole pronte a riprendere le attività in presenza

Dopo tre settimane di stop a Petrella Tifernina, salvo imprevisti, si torna a scuola in presenza. Dunque, dopo un lungo periodo trascorso con didattica a distanza, infanzia, elementari e medie sono pronte ad aprire le porte agli studenti. L’attività in presenza dovrebbe riprendere la settimana prossima, per la precisione giovedì 18 febbraio. Nelle scorse settimane le scuole erano state chiuse a causa della positività di una insegnante. In paese, ad inizio febbraio, c’erano circa 30 contagiati. Poi, con il trascorrere dei giorni, grazie alle restrizioni adottate dall’amministrazione comunale e alla collaborazione dei cittadini, il graduale ritorno ad una situazione meno preoccupante.