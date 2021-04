Petrella Tifernina: 17 positivi nelle ultime ore, disposta la chiusura di tutte le scuole

Emergenza Covid: nelle ultime ore a Petrella Tifernina sono stati registrati (con esame antigenico) ben 17 casi di positività. In ambito scolastico 9 alunni e un insegnante sono risultati positivi. In paese, oltre ai casi citati, sono risultati positivi 6 adulti e un minore (per tutti naturalmente la conferma della positività o meno arriverà in seguito al tampone molecolare). Il sindaco ha disposto, a far data da domani, lunedì 26 aprile 2021, la sospensione delle attività in presenza. Per questo è stata dunque attivata nuovamente la didattica a distanza.