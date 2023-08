Petrella, successo di pubblico per “Borgo in Festa”: cultura, musica e piatti tipici fino a tarda notte

Musica, piatti tipici, buon vino e tanto divertimento sono stati gli ingredienti della miscela esplosiva di “Borgo in Festa” 2023 che ieri sera, domenica 13 agosto, è “deflagrata” a Petrella Tifernina. Protagoniste dell’evento, organizzato dalla Pro Loco, le “cantine” – prese letteralmente d’assalto dal flusso ininterrotto dei visitatori – che, per l’occasione, sono state adibite al tema dei “mestieri” con appositi figuranti che hanno servito i piatti della cucina tradizionale accompagnati da vino locale e tanta musica per tutti i gusti.

A svettare nel borgo e in splendido “abito da sera” la chiesa di San Giorgio Martire, aperta ai visitatori fino a tarda sera per godere della storia e dell’architettura di un luogo da cui trasudano secoli di arte, fede e misteri. Sul sagrato, l’immancabile concerto del rinomato gruppo locale de “I Recu’CCe’” a suon di musica popolare con i canti della tradizione petrellese, le “classiche napoletane”, i brani più celebri della cultura folk molisana oltre ad alcuni successi nazionali, rivisitati e riadattati nella forma della ballata, che hanno incantato e trascinato il pubblico presente nella gioia di una comunità che si unisce per celebrare le sue radici e il suo futuro. (adimo)