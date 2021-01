Petrella, insegnante positiva: chiude la primaria e la secondaria di primo grado

Emergenza Covid: a seguito di un caso di positività di una insegnante della Scuola primaria di Petrella Tifernina, in via precauzionale, in attesa di determinazioni da parte dell’A.S.R.E.M. – Dipartimento di Prevenzione – da giovedì 28 gennaio 2021 , con provvedimento in corso di perfezionamento, è ordinata la chiusura della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Petrella Tifernina. La scuola era stata chiusa già lo scorso 11 novembre su disposizione del primo cittadino e riaprì dopo 13 giorni.