Petrella, il giovane congolese Marcel Onim sarà ordinato sacerdote dal vescovo Bregantini

La funzione eucaristica sarà celebrata oggi alle 17:30 nella chiesa di San Giorgio Martire

Il giovane accolito congolese Marcel Onim Obweng, che presta la sua opera nella parrocchia di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina, sarà ordinato oggi sacerdote dal vescovo di Campobasso-Bojano, Giancarlo Bregantini che presiederà la Santa Messa alle 17:30, concelebrata dal parroco, don Domenico Di Franco, nell’omonima chiesa.

Marcel, lo scorso 22 gennaio, sempre a Petrella Tifernina, aveva ricevuto il ministero dell’Accolitato dalle mani del vescovo Bregantini per «il servizio al corpo di Cristo nella celebrazione eucaristica. Il compito è servire all’altare al servizio del sacerdote e coordina la distribuzione della Comunione nella celebrazione dell’Eucarestia, soprattutto in favore delle persone che siano impedite a partecipare alle funzioni religiose per malattia, età o impedimenti della vita».