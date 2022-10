Petrella, il Comune rileva il distributore di benzina che stava per chiudere

La titolare propone all’Ente di acquistarlo, la giunta approva l’atto di indirizzo e il Consiglio comunale lo ratifica all’unanimità. Il sindaco Amoroso: “Salvato un servizio indispensabile, un segnale forte contro lo spopolamento”

Lo scorso 6 settembre la titolare dell’unico distributore di benzina del paese aveva manifestato, al Comune di Petrella Tifernina, l’intenzione di cessare l’attività. E in un momento storico, contrassegnato da aumenti e speculazioni ormai fuori controllo in campo energetico, non ci sarebbe affatto da stupirsi. Eppure, solo nove giorni dopo, la titolare dell’esercizio ha proposto allo stesso Ente la cessione dello stesso al prezzo di 6mila euro. La risposta del Comune non si fa attendere e, con delibera di Giunta numero 71 del 20 settembre, si approva l’atto di indirizzo all’acquisto riconoscendone i principi di interesse generale (diritto alla circolazione) e di efficienza ed economicità per la pubblica amministrazione (i mezzi di proprietà dell’Ente sarebbero costretti a rifornirsi altrove mediante lunghi spostamenti). Il dispositivo è stato poi ratificato all’unanimità lo scorso 10 ottobre dal Consiglio comunale sulla scia di quanto accaduto nel 2017 nel Comune di Costa Valle Imagna, in provincia di Bergamo, che conta solo 594 anime (più o meno la metà di Petrella), la cui insegna ha preso il posto del marchio del gestore precedente sul cartello del distributore di benzina.

«Sarebbe stato un ulteriore colpo inferto alla mia piccola Comunità – ha spiegato il sindaco, Alessandro Amoroso – già vessata dalle piaghe insidiose che caratterizzano i piccoli comuni delle aree interne. Non vogliamo trasformarla in un’attività economica nel vero senso della parola – ha precisato il primo cittadino – ma in un servizio ai cittadini di Petrella e dei comuni limitrofi. Non dovendo agire in veste di imprenditori, i ricavi saranno destinati alle spese di gestione e alla realizzazione di piccoli investimenti in paese. A ciò si aggiunge un ulteriore vantaggio per la comunità – ha concluso Amoroso –, vale a dire la possibilità di usufruire di un servizio con costi più contenuti, dotando l’impianto di dispositivo per l’uso di bancomat e carte di credito».