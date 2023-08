Petrella, il 20 agosto torna la “Passeggiata nel borgo” e la sagra dei cavatelli e salsiccia

La Pro Loco, con il patrocinio del Comune, ripropone un appuntamento che è rimasto impresso nella memoria collettiva dei petrellesi: si inizia alle 17:30 con la gara podistica su varie distanze e alle 20 spazio alla festa della cucina tradizionale e alle premiazioni in piazza Umberto I

L’estate di Petrella Tifernina torna a colorarsi con un appuntamento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune che ha attraversato i decenni ed è rimasto impresso nella memoria collettiva tramandato di generazione in generazione: la gara podistica “11esimo Memorial Gaetano Amoroso”, denominata da quest’anno “Passeggiata nel borgo” (ex “Passeggiata nella natura”) abbinata alla festa della cucina tradizionale giunta alla 43esima edizione con la “Sagra dei Cavatelli” (“cavètiélle e savecìcce” nel dialetto locale, ovvero cavatelli e salsiccia).

L’appuntamento è per domani, domenica 20 agosto, a partire dalle 17:30 con il via alla “Passeggiata” da 1 o 6 km e, successivamente, la gara podistica sulla distanza dei 9 km, mentre alle 20 spazio all’appuntamento gastronomico in piazza Umberto I con l’animazione del complesso musicale “Lucio punto zero” – tributo a Lucio Dalla e le premiazioni degli atleti.

Un cambio strettamente nel nome, ma non certo nell’affetto che lo ha fatto nascere nel segno dello sport – con il percorso di gara che attraverserà le vie del borgo per viverlo e riscoprilo seguendo e incitando gli atleti durante la performance – e della tradizione culinaria locale che resiste al tempo e ai cosiddetti “cibi del futuro” (chiamati tecnicamente Novel Food) provenienti dal continente asiatico.