Petrella, emergenza Covid: tamponi al personale scolastico a carico dell’amministrazione

Saranno effettuati il 3 febbraio a partire dalle 12.30

Emergenza Covid a Petrella Tifernina, l’amministrazione comunale provvederà, a proprie spese, ad effettuare i tamponi antigenici anche a tutti i docenti e personale ATA delle Scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I tamponi saranno effettuati alle 12.30 del 3 febbraio 2021, presso la sala Belvedere in corso Vittorio Emanuele III. Come noto a Petrella nelle ultime ore è risultata positiva una insegnante della Scuola primaria, cui ha fatto seguito, nel giro di poche ore, il coinvolgimento di molti alunni e loro genitori che pure sono risultati positivi al tampone antigenico. Per il questo, oltre a disporre i tamponi, l’amministrazione comunale ha adottato disposizioni più stringenti per evitare il diffondersi del contagio.