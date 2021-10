Petizione per il ritiro del Pos, Melogli non la firma

Gazebo del Pd, con il candidato Piero Castrataro, a Isernia, per invitare i cittadini a firmare la petizione popolare che chiede a Toma il ritiro in “autotutela” del Pos. Una iniziativa del Pd chiaramente di stampo elettorale. Infatti a Isernia domenica 17 si vota per il ballottaggio e la presenza di Castrataro al gazebo ne è la prova, per questo Melogli, invitato a firmare da Laura Venittelli si è rifiutato di farlo, parlando di una iniziativa propagandistica, con l’ex deputata del Pd che ha così commentato: “Il candidato del centrodestra avv Gabriele Melogli NON ha voluto firmare la petizione con la quale si chiede al Commissario Toma di revocare il Programma Operativo che distrugge la sanità molisana. Il candidato del centrodestra sta con Toma e NON sta dalla parte dei cittadini. I cittadini di isernia hanno firmato in tanti e tanti e tanti.

Noi non ci arrendiamo!”.