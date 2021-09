Petizione per cancellare il Pos. Pd: “E’ l’anticamera alla chiusura del San Timoteo”

La petizione ha un unico scopo: quello di “chiedere la cancellazione del Pos che è l’anticamera per la chiusura del San Timoteo”. E’ l’iniziativa lanciata dal Pd del Basso Molise per cercare di scuotere il popolo dopo le polemiche e la mancata approvazione del Pos, il programma operativo sanitario, dei giorni scorsi. “E’ una battaglia di civiltà e dei cittadini non solo di Termoli ma di tutto il Basso Molise – ha affermato la segretaria del circolo di Termoli, Maricetta Chimisso – per i diritti che vanno oltre perché all’ospedale di Termoli viene negato persino il diritto all’acqua”. Sotto la lente lo smantellamento del San Timoteo che è contento all’interno del Pos di Toma. “E’ chiaro che diventiamo condomini con altre regioni. Non stiamo muovendo una accusa agli operatori sanitari che fanno il loro per garantire il diritto alla salute – ha continuato la Chimisso – ma ai molisani sarà negato proprio il diritto alla salute”. Sotto la lente di Laura Venittelli la chiusura di reparti “importanti come Otorinolaringoiatria, Pediatria, Ginecologia, Diabetologia. Resteranno in piedi solo 4 reparti (Medicina, Chirurgia, Ortopedia e Anestesia) ma soprattutto per la prima volta nella storia si darà ai privati la possibilità non solo di aver posti letto ma di entrare nella gestione della sanità e tutto ciò è impensabile”. “Il nostro compito – ha continuato la Chimisso – è quello di far sì che tutte le azioni concrete che hanno un valore giuridico pesante vengano poste in essere. Una delle cose che dobbiamo fare come cittadini è quello di contrastare questo Pos in modo che venga cancellato per essere sostituito da uno più concreto perché questo Pos è talmente vago che può introdurre a qualche disastro. E’ chiaro che diventiamo condomini con altre regioni e che tutta la sanità ospedaliera che si esprime attraverso il San Timoteo e le sue articolazioni viene rimossa”. “Non vogliamo essere un ospedalicchio o un ambulatorio. Con questa petizione vogliamo dire che il Pd sta dalla parte della sanità pubblica. Con il Pos di Toma c’è una dieta dimagrante della sanità pubblica a favore di quella privata. Per la prima volta nella storia di Cup serviranno come segreterie per le strutture private e questo è inaccettabile”. Il primo banchetto si terrà domani pomeriggio, 1 ottobre, in piazza Monumento dalle 18 a Termoli. “Ma siamo pronti a girare tutte le attività commerciali per far sì che la petizione venga firmata”.