Petescia ai giornalisti: “Una “ferita” che non potrà mai essere rimarginata e guarita”

Processo di Bari, assoluzione in appello di Petescia e Papa, conferenza stampa della direttrice di Telemolise insieme agli avvocati Romano e Lanese.

Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza di assoluzione in appello, c’è stato un nuovo incontro con i giornalisti molisani per spiegare e rendere noti i passi più importanti della decisione dei giudici di Bari, che hanno sentenziato l’innocenza del giudice Papa e della giornalista Petescia. Quest’ultima ha sottolineato soprattutto “il clima di silenzio, indifferenza e ignavia nei confronti del dramma umano e professionale di chi, come il sostituto procuratore, si è visto mettere in discussione come magistrato”. Una “ferita” che non potrà mai essere rimarginata e guarita. Ricordiamo che nei confronti dell’ex governatore Frattura e dell’avvocato Di Pardo c’è in ballo una richiesta di rinvio a giudizio per l’ipotesi di calunnia.